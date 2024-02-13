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«Стены обгорели, окна полопались»: В Бурятии показали последствия разрушительного пожара в дацане

«Стены обгорели, окна полопались»: В Бурятии показали последствия разрушительного пожара в дацане
Общество,  Фото:telegram-канал «Дамба Даржалин»
На новый дуган за считанные дни собрали миллион рублей

Утром 8 февраля на территории Байкальского дацана «Дамба Даржалин» в кабанском селе Дулан произошёл крупный пожар. Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии уцелели.

- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказал ранее настоятель дацана Жаргал лама (Санжиев).

Ширээтэ лама отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить новый, из кирпича и объявили на это сбор средств.

За четыре дня – с 8 февраля – верующие и просто неравнодушные люди из разных уголков страны перечислили 1 миллион рублей. В дацане уже заказали проект и смету. Об этом Жаргал лама сообщил в официальном telegram-канале «Дамба Даржалин».

- Спасибо всем верующим. С вечера 8-го числа по сегодняшний день люди активно помогали, – подчеркнул он.

Всей информацией о восстановлении дацана и поступающих средствах Ширээтэ лама пообещал делиться в Telegram и Viber. Показал он и последствия пожара. Крыша там обвалилась, стены обгорели, а окна, по словам настоятеля, полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение Учителя из дугана четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым. 

пожар дацан строительство

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