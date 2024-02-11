В Бурятии настоятель сгоревшего дацана просит о помощи



Утром 8 февраля в кабанском селе Дулан, на территории Байкальского дацана, Утром 8 февраля в кабанском селе Дулан, на территории Байкальского дацана, произошёл крупный пожар. Огонь охватил крышу отдельно стоящего здания.



Позже



- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – цитировали его в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Ширээтэ лама отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавшее здание не подлежит восстановлению. Потому решили строить новое. Позже стали известны подробности возгорания, площадь которого составила 80 квадратных метров. По словам настоятеля дацана Жаргал ламы (Санжиева), внутри в этот момент никого не было. Реликвии уцелели.- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – цитировали его в группе «Кабанск-инфо.24/7».Ширээтэ лама отметил, что пламя не успело перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавшее здание не подлежит восстановлению. Потому решили строить новое.



- Дацану нужна финансовая и помощь волонтёров. Вся информация о строительстве и отчёт о потраченных средствах будут публиковаться в соцсетях, – подчеркнул Жаргал лама.





Перевести посильную сумму все желающие могут по номеру 8-924-453-77-77, привязанному к картам Сбер и Тинькофф (получатель – Жаргал Ешинимаевич С).



Все молебны, посвящённые Сагаалгану (0+), и запланированные трансляции из-за пожара пришлось отменить. Верующих попросили отнестись к этому с пониманием, а тесто и салфетки, приготовленные для обряда Дугжууба (6+), посоветовали сжечь дома.

