Житель Бурятии стащил из ДК семейские костюмы с платками и торговал ими на «Авито»



На минувшей неделе, 16 января, перед судом за кражу предстал житель Бичурского района. Произошло всё ещё в сентябре 2022-го. Как-то вечером пьяный мужчина пробрался в помещение местного дома культуры (ДК) и стащил из шкафа пять комплектов женских семейских костюмов, состоявших из сарафана, фартука и рубахи, пять семейских женских поясов ручной работы, три платья да дюжину платков.



Сельчанин скрылся со всем этим добром. Добычей он распорядился по своему усмотрению, продав часть вещей через «Авито». Ущерб, причинённый владелице вещей, оценили в 49 тысяч рублей, а сельскому поселению «Петропавловское» – в 3500.



Против бичурца возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. «Крадуна» признали виновным и назначили ему наказание – 400 часов обязательных работ. Часть похищенного имущества вернули законным владельцам. Приговор пока не вступил в законную силу.

