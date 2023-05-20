Пожар произошёл ночью
Минувшей ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании по улице Краснофлотской в Октябрьском районе Улан-Удэ.
- На момент прибытия первого подразделения наблюдались загорание в подвале многоэтажного дома и задымление в подъезде. Личным составом пожарно-спасательных частей №3 и №1 ГУ МЧС России по Бурятии по лестничному маршу были эвакуированы 25 человек, пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении.
Пожар потушили на площади 5 кв. м.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали 25 человек
Происшествия, Фото:
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