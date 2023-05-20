В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали 25 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл ночью



Минувшей ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании по улице Краснофлотской в Октябрьском районе Улан-Удэ.



- На момент прибытия первого подразделения наблюдались загорание в подвале многоэтажного дома и задымление в подъезде. Личным составом пожарно-спасательных частей №3 и №1 ГУ МЧС России по Бурятии по лестничному маршу были эвакуированы 25 человек, пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении.



Пожар потушили на площади 5 кв. м.



Предварительная причина пожара - короткое замыкание.





