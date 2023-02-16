В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Женщина вышла на мошенников через рекламу в Интернете



В полицию города Тулун в Иркутской области обратилась 61-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве.



Пенсионерка в интернете наткнулась на рекламную ссылку, в которой была информация о дополнительном заработке. Позже ей позвонил якобы сотрудник брокерской фирмы, который объяснил условия «инвестиции денег».



- По рекомендации афериста женщина включала «демонстрацию экрана». И под его руководством переводила на указанные счета денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Так женщина лишилась своих сбережений и денег, которые находились на кредитной карте. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

