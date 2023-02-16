Женщина вышла на мошенников через рекламу в Интернете
В полицию города Тулун в Иркутской области обратилась 61-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве.
Пенсионерка в интернете наткнулась на рекламную ссылку, в которой была информация о дополнительном заработке. Позже ей позвонил якобы сотрудник брокерской фирмы, который объяснил условия «инвестиции денег».
- По рекомендации афериста женщина включала «демонстрацию экрана». И под его руководством переводила на указанные счета денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Так женщина лишилась своих сбережений и денег, которые находились на кредитной карте. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
Происшествия, Фото:
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