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В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру

В Иркутской области пенсионерка потеряла сбережения, поверив лжеброкеру
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Женщина вышла на мошенников через рекламу в Интернете

В полицию города Тулун в Иркутской области обратилась 61-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка в интернете наткнулась на рекламную ссылку, в которой была информация о дополнительном заработке. Позже ей позвонил якобы сотрудник брокерской фирмы, который объяснил условия «инвестиции денег».

- По рекомендации афериста женщина включала «демонстрацию экрана». И под его руководством переводила на указанные счета денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так женщина лишилась своих сбережений и денег, которые находились на кредитной карте. Общая сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.
мошенничество

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