Мужчина раздавал кредиты людям, не узаконив свой бизнес
В Братске перед судом предстанет 39-летний мужчина, который занимался незаконным предпринимательством.
Установлено, что с 2016-го по 2022 год братчанин предоставлял потребительские кредиты под залог недвижимости. При этом он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
- В общей сложности он заключил 12 договоров займа на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а заёмщики выплачивали ему проценты за пользование денежными средствами. Таким образом братчанин заработал порядка 8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконное предпринимательство» отправлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области будут судить незаконного кредитора
Происшествия, Фото:
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