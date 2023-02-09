В Иркутской области будут судить незаконного кредитора

Мужчина раздавал кредиты людям, не узаконив свой бизнес



В Братске перед судом предстанет 39-летний мужчина, который занимался незаконным предпринимательством.



Установлено, что с 2016-го по 2022 год братчанин предоставлял потребительские кредиты под залог недвижимости. При этом он не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.



- В общей сложности он заключил 12 договоров займа на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а заёмщики выплачивали ему проценты за пользование денежными средствами. Таким образом братчанин заработал порядка 8 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконное предпринимательство» отправлено в суд для рассмотрения по существу.



