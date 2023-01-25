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В Бурятии у любительницы пьяной езды конфисковали автомобиль

В Бурятии у любительницы пьяной езды конфисковали автомобиль
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Такое решение принял суд

Жительница Баргузинского района Бурятии признана виновной по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление».

Ранее, в сентябре 2021 года, сельчанка была осуждена за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ей назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишение водительских прав на 2 года 7 месяцев.

Несмотря на наличие судимости, в октябре 2022 года женщина вновь села за руль автомобиля пьяной. Вскоре нарушительницу остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.

- Баргузинский районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

На основании решения суда автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в собственность государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Конфискация автомобилей пьяных водителей стала возможной после принятия поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые вступили в силу в 2022 году. Тогда Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье. В Бурятии у любителей пьяной езды забирают в доход государства не только автомобили, но и мотоциклы.

суд приговор ПДД

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