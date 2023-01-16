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В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками

В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе

Днём 9 января сотрудники управления наркоконтроля МВД и УФСИН на улице Бабушкина в Улан-Удэ задержали 32-летнего жителя Мухоршибирского района. Мужчина на рейсовом автобусе прибыл в столицу республики и вышел на остановке общественного транспорта.

В карманах его одежды полицейские обнаружили 10 кусочков гашиша общей массой 94 грамма и два шприца с 8 граммами гашишного масла.


- По словам злоумышленника, наркотики он заготовил для собственного употребления еще у себя в селе из собранной на поле конопли и взял с собой в поездку. Отметим, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.

Отметим, от освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ сельчанин отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в 4 тысячи рублей. 
наркотики

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