В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками





Днём 9 января сотрудники управления наркоконтроля МВД и УФСИН на улице Бабушкина в Улан-Удэ задержали 32-летнего жителя Мухоршибирского района. Мужчина на рейсовом автобусе прибыл в столицу республики и вышел на остановке общественного транспорта.В карманах его одежды полицейские обнаружили 10 кусочков гашиша общей массой 94 грамма и два шприца с 8 граммами гашишного масла.- По словам злоумышленника, наркотики он заготовил для собственного употребления еще у себя в селе из собранной на поле конопли и взял с собой в поездку. Отметим, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и даже отбывал наказание в местах лишения свободы. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.Отметим, от освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ сельчанин отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в 4 тысячи рублей.