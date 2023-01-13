13 января

12 января

Популярное

Забайкальцы обчистили пустующую дачу

Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Украденное воры успели продать

В полицию Читы обратился 28-летний местный житель с заявлением о краже с территории дачного дома.

Известно, что в дачном доме никто не проживает. Хозяин заметил пропажу во время очередного визита на участок.

- Потерпевший обнаружил разбитым окно в доме и пропажу углошлифовальной машинки, удлинителя и отпаривателя для одежды. Ущерб составил 13 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых бездомных мужчин. Украденное преступники успели продать.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Полицейские принимают меры по возвращению похищенных вещей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Забайкальский край кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Происшествия, 13.01.2023
Украденное воры успели продать 
В Иркутской области раскрыли кражу игрушек на сумму более ста тысяч
В Иркутской области раскрыли кражу игрушек на сумму более ста тысяч
Происшествия, 13.01.2023
Украденное продавала предпринимательница - родственница одного из преступников
В Иркутске горел автобус
В Иркутске горел автобус
Происшествия, 13.01.2023
Возгорание запечатлели на видео
В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
Происшествия, 13.01.2023
Он спускал все колёса на каждом автомобиле
В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника
В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника
Происшествия, 13.01.2023
С начала года в регионе зафиксировано уже семь аварий с участием детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^