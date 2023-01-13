Украденное воры успели продать
В полицию Читы обратился 28-летний местный житель с заявлением о краже с территории дачного дома.
Известно, что в дачном доме никто не проживает. Хозяин заметил пропажу во время очередного визита на участок.
- Потерпевший обнаружил разбитым окно в доме и пропажу углошлифовальной машинки, удлинителя и отпаривателя для одежды. Ущерб составил 13 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых бездомных мужчин. Украденное преступники успели продать.
Возбуждено уголовное дело за кражу. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Полицейские принимают меры по возвращению похищенных вещей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Украденное воры успели продать
Начата доследственная проверка
Подозреваются двое иностранцев
Украденное продавала предпринимательница - родственница одного из преступников
Школьницу отбили от собак очевидцы
Возгорание запечатлели на видео
Он продал скупщикам пять чужих коров
Он спускал все колёса на каждом автомобиле
Начата доследственная проверка
Мужчина потерял сознание возле дома
Мужчина долгое время скрывался от закона за езду
Пожар произошёл во дворе дома
Травмы получил водитель
Женщина написала заявление в полицию
С начала года в регионе зафиксировано уже семь аварий с участием детей