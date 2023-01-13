Забайкальцы обчистили пустующую дачу

Украденное воры успели продать



В полицию Читы обратился 28-летний местный житель с заявлением о краже с территории дачного дома.



Известно, что в дачном доме никто не проживает. Хозяин заметил пропажу во время очередного визита на участок.



- Потерпевший обнаружил разбитым окно в доме и пропажу углошлифовальной машинки, удлинителя и отпаривателя для одежды. Ущерб составил 13 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых бездомных мужчин. Украденное преступники успели продать.



Возбуждено уголовное дело за кражу. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Полицейские принимают меры по возвращению похищенных вещей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



