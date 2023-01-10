Автомобилиста доставили в больницу
Днём 9 января на автодороге Нижнеудинск – Боровинок - Алзамай, вблизи деревни Каксат в Нижнеудинском районе Иркутской области столкнулись самосвал Man и легковой автомобиль Mazda Demio.
- В результате случившегося 50-летний водитель легковушки с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
В Иркутской области водитель легковушки пострадал в столкновении с самосвалом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Волонтёры обнаружили дом на «Дивизке», в котором калечат и травят бездомных животных
Автомобилиста доставили в больницу
А ещё более 20 жителей республики получили тяжёлые травмы
Также инспекторам предлагали установить натяжные потолки
Вор увидел поступление денег, когда помогал оформлять кредит
Агрессивный мужчина пытался скрыться с места ДТП
Большую часть денег мужчина взял в кредит
Воры вынесли сейф на улицу, но не смогли его вскрыть
Все подозреваемые задержаны
Тела нашли возле многоэтажного дома
Авария произошла на федеральной трассе
Инцидент произошёл в утренние часы
Мужчину, который заявился туда пьяным, уже разыскивает полиция
Происшествия, 09.01.2023
Судьбу задержанного решит суд
Происшествия, 09.01.2023
Его откопали из-под метрового слоя снега