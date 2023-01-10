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В Иркутской области водитель легковушки пострадал в столкновении с самосвалом

В Иркутской области водитель легковушки пострадал в столкновении с самосвалом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
 Автомобилиста доставили в больницу

Днём 9 января на автодороге Нижнеудинск – Боровинок - Алзамай, вблизи деревни Каксат в Нижнеудинском районе Иркутской области столкнулись самосвал Man и легковой автомобиль Mazda Demio.

- В результате случившегося 50-летний водитель легковушки с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. 
ДТП

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