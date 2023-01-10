В Иркутской области водитель легковушки пострадал в столкновении с самосвалом

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобилиста доставили в больницу



Днём 9 января на автодороге Нижнеудинск – Боровинок - Алзамай, вблизи деревни Каксат в Нижнеудинском районе Иркутской области столкнулись самосвал Man и легковой автомобиль Mazda Demio.



- В результате случившегося 50-летний водитель легковушки с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

