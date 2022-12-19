Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц

Ущерб составил около 200 тысяч рублей



Днём 17 декабря в Иволгинском районе Бурятии участковый и лесничие пресекли незаконную рубку деревьев в Гильбиринском лесничестве. Рубка велась территории защитных лесов, сообщает МВД по Бурятии.



- 58-летний подозреваемый не согласился с тем, что нарушил закон. Он ссылался на заготовку сухостоя (что также требует соответствующего разрешения) и сбор валежника. По его словам, рубку деревьев он совершил в целях заготовки дров, - отметили в МВД.



Но проведенный осмотр места происшествия подтвердил, что мужчина спилил шесть лиственниц. Предварительный ущерб оценён на сумму около 200 тысяч рублей.



Гражданин был задержан на месте происшествия с поличным, когда он на грузовик уже погрузил спиленные деревья. Мужчина нигде не трудоустроен, держит подсобное хозяйство. Ранее дважды был судим за незаконную заготовку древесины.



С места происшествия изъята спиленная древесина, бензопила и транспортное средство. Возбуждено уголовное дело.



