Ущерб составил около 200 тысяч рублей
Днём 17 декабря в Иволгинском районе Бурятии участковый и лесничие пресекли незаконную рубку деревьев в Гильбиринском лесничестве. Рубка велась территории защитных лесов, сообщает МВД по Бурятии.
- 58-летний подозреваемый не согласился с тем, что нарушил закон. Он ссылался на заготовку сухостоя (что также требует соответствующего разрешения) и сбор валежника. По его словам, рубку деревьев он совершил в целях заготовки дров, - отметили в МВД.
Но проведенный осмотр места происшествия подтвердил, что мужчина спилил шесть лиственниц. Предварительный ущерб оценён на сумму около 200 тысяч рублей.
Гражданин был задержан на месте происшествия с поличным, когда он на грузовик уже погрузил спиленные деревья. Мужчина нигде не трудоустроен, держит подсобное хозяйство. Ранее дважды был судим за незаконную заготовку древесины.
С места происшествия изъята спиленная древесина, бензопила и транспортное средство. Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц
Происшествия, Фото:
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