Предварительная причина пожара – неосторожность при курении
Накануне утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании дома по улице Северная в Улан-Удэ.
К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание крыльца веранды и квартиры изнутри. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Отравление продуктами горения получил хозяин дома 1954 года рождения.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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