В Улан-Удэ при пожаре пострадал мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении



Накануне утром на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании дома по улице Северная в Улан-Удэ.



К месту происшествия незамедлительно были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



- На момент прибытия первого подразделения происходило загорание крыльца веранды и квартиры изнутри. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Отравление продуктами горения получил хозяин дома 1954 года рождения.



Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

