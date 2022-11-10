В Бурятии у задержанного вора нашли наркотики в рукаве

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина попался на краже водки



В магазине в селе Кабанск в Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии работники магазина пояснили, что мужчина украл две бутылки водки.



Перед тем, как посадить задержанного в служебный автомобиль, росгвардейцы его осмотрели. В рукаве у него обнаружили чёрный пакет с травянистой массой.



- Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество – 246 граммов конопли.

В полиции задержанный сознался, что дикорастущую коноплю собрал для личного употребления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».

