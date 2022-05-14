Жители Бурятии работали в Вологде курьерами для мошенников





















В Вологде полицейские задержали двух жителей Бурятии. Они специально приехали в этот город, чтобы работать на мошенников.12 мая в полицию Вологды обратилась 70-летняя пенсионерка, которую мошенники обманули по известной схеме. Ей позвонил неизвестный и представился адвокатом внучки. Сообщил, что девушка попала в ДТП, и ей грозит уголовная ответственность. Адвокат предложил откупиться от «уголовки», но на это нужно 500 тысяч рублей.Встревоженная пенсионерка, испугавшись, согласилась передать деньги курьеру ради «спасения» внучки. И только после этого выяснила, что с её внучкой всё хорошо, в аварию она не попадала.Сотрудники уголовного розыска в этот же день вышли на след курьеров. Их задержали после того, как они забрали ещё 500 тысяч рублей у другой 77-летней пенсионерки. Её аферисты обманули по той же схеме.На допросе у следователя задержанные признались, что приехали из Бурятию как раз для этой работы. По указанию куратора они забирали деньги у обманутых людей и отправляли их заказчику. Себе оставляли процент за оказанную услугу.Молодым людям по 25 лет и 24 года.- По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.Жители Бурятии пока помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Также подозреваемые отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах.