Пьяный улан-удэнец катался на угнанном авто

Угонщик отделался ограничением свободы



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в особом порядке в отношении угонщика.



Утром 28 июля 2020 года пьяный мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla Ceres, который был припаркован около дома.



Мужчина поехал кататься по улицам Улан-Удэ.



- Его действия квалифицированы по ст.166 ч.1 УК РФ - как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном преступлении признал полностью, - сообщили в суде.



Улан-удэнец признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.



Приговор вступил законную силу.



Справка:



Ограничение свободы — вид уголовного наказания, когда осуждённого не изолируют от общества. Ему лишь запрещают выезжать за пределы населённого пункта, покидать место постоянного проживания в определённое время суток или посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Отбывая наказание, осуждённый обязан от одного до четырёх раз в месяц являться для регистрации в специализированный орган, который осуществляет над ним надзор.

