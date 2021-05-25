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Пьяный улан-удэнец катался на угнанном авто

Пьяный улан-удэнец катался на угнанном авто
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщик отделался ограничением свободы

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в особом порядке в отношении угонщика.

Утром 28 июля 2020 года пьяный мужчина угнал автомобиль Toyota Corolla Ceres, который был припаркован около дома.

Мужчина поехал кататься по улицам Улан-Удэ.

- Его действия квалифицированы по ст.166 ч.1 УК РФ - как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном преступлении признал полностью, - сообщили в суде.

Улан-удэнец признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев.

Приговор вступил законную силу.

Справка:

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, когда осуждённого не изолируют от общества. Ему лишь запрещают выезжать за пределы населённого пункта, покидать место постоянного проживания в определённое время суток или посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Отбывая наказание, осуждённый обязан от одного до четырёх раз в месяц являться для регистрации в специализированный орган, который осуществляет над ним надзор.
угон
 
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