В Бурятии труп пролежал в квартире неделю

Трупный запах почувствовала соседка умершего



Жительница двухэтажного дома в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в субботу позвонила в полицию и сообщила о гнилостном запахе в коридоре. Дежурная следственно-оперативная группа выехала по адресу и в одной из квартир обнаружила труп мужчины.



Тело пролежало в зале около недели (5-7 дней), на трупе произошли гнилостные изменения.



Умерший 41-летний мужчина проживал один. В квартире было грязно, у хозяина жилья не было холодильника, телевизора – из мебели только кровать и два стола.



Выяснилось, что ни жены, ни детей у мужчины нет, из близких родственников есть только мать. Мужчина работал вахтовым методом, сильно злоупотреблял спиртными напитками.



Следователи провели доследственную проверку.



- Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено – не было каких-либо телесных повреждений. Эксперт также телесных повреждений не обнаружила, все кости были целы. Причину смерти установить не представляется возможным ввиду гнилостных изменений, - сообщил «Байкал-Daily» следователь СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Александр Ванжилов.













