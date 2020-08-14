Трупный запах почувствовала соседка умершего
Жительница двухэтажного дома в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в субботу позвонила в полицию и сообщила о гнилостном запахе в коридоре. Дежурная следственно-оперативная группа выехала по адресу и в одной из квартир обнаружила труп мужчины.
Тело пролежало в зале около недели (5-7 дней), на трупе произошли гнилостные изменения.
Умерший 41-летний мужчина проживал один. В квартире было грязно, у хозяина жилья не было холодильника, телевизора – из мебели только кровать и два стола.
Выяснилось, что ни жены, ни детей у мужчины нет, из близких родственников есть только мать. Мужчина работал вахтовым методом, сильно злоупотреблял спиртными напитками.
Следователи провели доследственную проверку.
- Предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено – не было каких-либо телесных повреждений. Эксперт также телесных повреждений не обнаружила, все кости были целы. Причину смерти установить не представляется возможным ввиду гнилостных изменений, - сообщил «Байкал-Daily» следователь СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Александр Ванжилов.
В Бурятии труп пролежал в квартире неделю
Происшествия, Фото:
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