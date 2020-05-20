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В Забайкалье поймали рысь, лакомившуюся курицами

В Забайкалье поймали рысь, лакомившуюся курицами
Происшествия,  Фото:сайт минприроды Забайкальского края
Рысь была голодна и опустошала деревенские курятники

В начале апреля в село Черемхово Красночикойского района Забайкальского края вышла ослабленная голодом молодая двухгодовалая самка рыси. Она нашла курятник в одном из дворовых территорий, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

Полакомившись курятиной, она стала навещать его и близлежащие подворья, то есть создавать реальную угрозу для жителей села и их домашних питомцев.

- Ночью рысь залезла в кладовую одного местного жителя, и он вновь обратился к сотрудникам национального парка «Чикой». Тут, как говорится в поговорке: «Промедление смерти подобно» медлить было нельзя. Оперативная группа национального парка выехала на место. На ходу придумывали план поимки дикого, опасного животного. Прибыв на место и заглянув внутрь кладовой, сотрудники парка увидели, что рысь спокойно расхаживает по стеллажам. Заведя внутрь конец трубы, необходимо было продеть петлю верёвки на шею хищнику, но при подводе петли, рысь начинала грызть верёвку, но все же одним ловким движением и петля на шее зверя. После чего рысь благополучно доставлена к машине и усажена в привезённый с собой ящик, - рассказали в дирекции национального парка «Чикой».

После поимки рыси было принято решение вывезти пойманное животное ближе к границам национального парка «Чикой», где количество её естественного корма значительно больше.

- Поимка дикого хищного животного производилась нами впервые, но все прошло благополучно, и никто не пострадал, в том числе и рысь. Надеемся, она принесет здоровое потомство, - рассказал старший государственный инспектор национального парка «Чикой».
рысь дикие животные
 
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