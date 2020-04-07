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В Бурятии борец с коррупцией помог спасти мужчину из горящего дома

В Бурятии борец с коррупцией помог спасти мужчину из горящего дома
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Оперуполномоченный находился неподалёку от места пожара и бросился на помощь

6 апреля около 17 часов в деревянном доме в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии произошёл пожар. Находящийся неподалёку полицейский Аюр Цыбикжапов заметил возгорание.

- Сразу подбежал к дому. Из дома выскочила женщина. Спросили у неё, есть ли ещё кто в доме? Она пояснила, что в доме ещё есть пожилой мужчина, - рассказал Аюр Цыбикжапов.

В этот момент в здание уже зашёл другой человек. Оперуполномоченный разбил окна и тоже проник в помещение.

- Уже в темноте, в дыму я услышал, как один мужчина криками пытается поднять мужчину. В темноте на ощупь нашли хозяина дома и вдвоём на руках его вытащили через разбитое окно на улицу, - добавил полицейский.

Затем пострадавшему была оказана помощь родственниками и соседями.

Чтобы огонь не перешёл на соседние постройки, полицейский подключил насос, находящийся на участке, и начал тушить пламя до прибытия пожарной техники.

- Выкатили машину из гаража, все вместе, всеми соседями. До приезда пожарных, как могли, отбивали дом соседей, - рассказал Аюр Цыбикжапов.

Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции была обеспечена безопасность других жителей улицы, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Ну что я могу сказать? Спасибо. И спасибо соседям, - со слезами на глазах поблагодарил мужчина.   

Пострадавших нет.



Старший лейтенант полиции Аюр Цыбикжапов – оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Заиграевскому району. В органах внутренних дел работает с ноября 2015 года. Три года работал участковым уполномоченным полиции на данном административном участке.

Активно занимается спортом, участвует в соревнованиях по мини-футболу.


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