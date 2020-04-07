В Бурятии борец с коррупцией помог спасти мужчину из горящего дома



Пострадавших нет.









Старший лейтенант полиции Аюр Цыбикжапов – оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Заиграевскому району. В органах внутренних дел работает с ноября 2015 года. Три года работал участковым уполномоченным полиции на данном административном участке.



Активно занимается спортом, участвует в соревнованиях по мини-футболу.







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6 апреля около 17 часов в деревянном доме в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии произошёл пожар. Находящийся неподалёку полицейский Аюр Цыбикжапов заметил возгорание.- Сразу подбежал к дому. Из дома выскочила женщина. Спросили у неё, есть ли ещё кто в доме? Она пояснила, что в доме ещё есть пожилой мужчина, - рассказал Аюр Цыбикжапов.В этот момент в здание уже зашёл другой человек. Оперуполномоченный разбил окна и тоже проник в помещение.- Уже в темноте, в дыму я услышал, как один мужчина криками пытается поднять мужчину. В темноте на ощупь нашли хозяина дома и вдвоём на руках его вытащили через разбитое окно на улицу, - добавил полицейский.Затем пострадавшему была оказана помощь родственниками и соседями.Чтобы огонь не перешёл на соседние постройки, полицейский подключил насос, находящийся на участке, и начал тушить пламя до прибытия пожарной техники.- Выкатили машину из гаража, все вместе, всеми соседями. До приезда пожарных, как могли, отбивали дом соседей, - рассказал Аюр Цыбикжапов.Благодаря оперативным действиям сотрудника полиции была обеспечена безопасность других жителей улицы, отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Ну что я могу сказать? Спасибо. И спасибо соседям, - со слезами на глазах поблагодарил мужчина.