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В Бурятии утонул сотрудник МЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам

В пятницу, 16 августа, в Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС.

Трагедия произошла на Селенге, в районе горы Спящий лев в Тарбагатайском районе республике.

Тело погибшего сотрудника ГИМС ищут.

- В настоящее время проводятся поисковые работы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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