В Бурятии утонул сотрудник МЧС

На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам



В пятницу, 16 августа, в Бурятии утонул инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) МЧС.



Трагедия произошла на Селенге, в районе горы Спящий лев в Тарбагатайском районе республике.



Тело погибшего сотрудника ГИМС ищут.



- В настоящее время проводятся поисковые работы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



