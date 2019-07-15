Прокуратура обратилась в суд с иском к филиалу «Почты России»
У жителя села Новая Брянь, инвалида третьей группы, украли пенсию и другие выплаты в почтовом отделении. Это произошло, когда мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы. Всего у него украли 66,6 тысяч рублей. Кто совершил кражу, так и не удалось установить.
- Прокурор района подал в Советский районный суд Улан-Удэ исковое заявление о взыскании с управления федеральной почтовой связи Республики Бурятия – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» суммы материального ущерба в размере 66 621 руб. Суд исковые требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда не вступило в законную силу.
Также для того, чтобы установить, кто совершил преступление, расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», уточнили в прокуратуре.
В Бурятии в почтовом отделении украли пенсию у инвалида
Происшествия, Фото:
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