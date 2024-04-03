Пешеходная тропа на окраине Улан-Удэ вошла в пятёрку лучших в России

Из 9500 проектов

Тропа «Юго-западная» в сотых кварталах Улан-Удэ вошла в пятёрку лучших в стране. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он отметил, что она стала финалистом программы «5 шагов для городов» корпорации развития ВЭБ РФ.

«Из 9 500 тысяч проектов, наш оказался одним из лучших в номинации «Сохрани планету», - написал градоначальник. - Тропа «Юго-западная» начинается со 105 квартала, условно делится на три отрезка – «Каньон», «Городская миля» и «Зеленый серпантин». Её протяженность почти пять километров. На ней есть смотровая площадка, откуда открывается красивая панорама. Теперь это излюбленное место всех местных жителей».





По словам Шутенкова, в Улан-Удэ по программе «5 шагов для городов» также «организовали пункты раздельного сбора мусора, провели акции по посадке и уходу за деревьями, создали экологические уголки в школах города, обустроили тропу «Победы»

Мэр подчеркнул, что в этих проектах активно принимают участие и жители города, включая молодежь. Для него это «самое главное».

«Будем и дальше участвовать в программе и делать наш Улан-Удэ еще лучше», - с оптимизмом пообещал Шутенков.