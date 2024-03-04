В Иркутской области подвели климатические итоги зимы и 2023 года

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Зима была ни тёплой, ни холодной



Зима в Иркутской области была прохладной несмотря на то, что 2023 год признан самым жарким годом на планете, обогнав климатические показатели предыдущего рекордсмена – 2016 года. Климатические итоги прошедшей зимы в регионе прокомментировала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства Иркутского госуниверситета Инна Латышева.



По словам учёной, прошлый год считается самым тёплым годом для 77 стран, в которых проживает около 2,3 миллиарда человек. Средняя температура на планете в 2023 году составила +14,98ºС. Для сравнения средняя температура воздуха в Иркутске по данным наблюдений за 151 год, начиная с 1873 года, в 2023 году составила +1,8 ºС и занимает 12-е место в списке самых тёплых лет. На севере области по данным станции Киренск за 133 года метеорологических наблюдений средняя годовая температура (-2 ºС) занимает 14-ю позицию. Таким образом, 2023 год не вошёл в десятку самых тёплых лет, хотя, октябрь 2023 года оказался самым тёплым за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Иркутской области.



Если по температурным показателям прошедший год не вошёл в первую десятку самых тёплых лет, то в списке самых влажных лет 2023 год в Иркутске занимает 7-е место, а на севере области, по данным станции Киренск, — 2-е место, лишь незначительно уступая показателям самого влажного 2022 года. В 2023 году в Иркутске на 1 кв. метр выпало 600 литров осадков при средних значениях 447 л, в Киренске 568 литров при средних значениях 397 л. В 2023 году впервые за всю историю метеорологических наблюдений были побиты предыдущие рекорды самых влажных месяцев, в Иркутске для апреля (77 мм, почти 4 месячных нормы), а в Киренске для июня (159 мм, три месячных нормы).



- Повышение температуры над доиндустриальным периодом (1850-1900) в глобальном масштабе вплотную приблизилось к 1,5ºС, в Иркутске к 3ºС, то есть наш климат изменяется в два раза более быстрыми темпами, чем глобальный, - пояснила Инна Латышева.



Однако, если охарактеризовать нынешнюю календарную зиму в Иркутской области, то она была относительно прохладная, малоснежная и затяжная. Хотя современные зимы в регионе примерно на 5 градусов теплее зим доиндустриального периода, нынешняя зима показала суровый сибирский характер. В Иркутске по температурным показателям она занимает далёкую 47-ю позицию в списке самых тёплых зим за 151 год наблюдений, а на севере области 45-е место. Если сравнивать нынешнюю зиму в Иркутске с показателями самых тёплых зим 2007 и 2015 годов, то она на 3ºС холоднее. К счастью, по сравнению с самой холодной зимой 1969 года, на юге области она на 9ºС, а на севере на 13ºС теплее.



Причиной суровой и продолжительной зимы стало главенствующее влияние Азиатского (Сибирского) антициклона, который даже сейчас на пороге весны на картах погоды продолжает оказывать влияние на значительную часть Евразии. Благодаря объединению с Арктическим и даже Канадским антициклонами он длительное время выхолаживал Сибирь. Первая такая волна холода пришла в регион практически сразу в начале зимы после нулевых температурных отметок и продолжалась 17 дней с понижением ночных температур до -50ºС по северу. С 24 декабря начался новогодний парад тёплой погоды с повышением дневных температур до -6 ºС на Крайнем Севере, но далее последовали крещенские и афанасьевские морозы. В начале февраля, как и в начале декабря, настали настоящие весенние деньки: 10 и 11 февраля были побиты суточные максимумы температур до +7,4 ºС в Тайшете, но со второй половины февраля (сретенские морозы) вновь пришла волна холода, которая длится уже две недели.



Причиной продолжительных зимних стало влияние циркулирующего на высотах над полюсом циклонического вихря, нисходящие потоки холодного воздуха в котором усиливали зимние позиции Азиатского антициклона у поверхности Земли. Интересно, что в эту зиму, во многом благодаря накопленному за лето и осень теплу в Атлантике, а также тёплому эпизоду Эль-Ниньо в Тихом океане высотные гребни тепла не только смещали траектории холодных циклонов на северо-запад и северо-восток России, но и способствовали их объединению в обширный атмосферный вихрь. В результате под влиянием холодных воздушных масс в феврале оказывалось до 80% территории России. Иркутской области в этом смысле «повезло» вдвойне. Регион часто оказывался под влиянием центра холодного циклона на высотах и холодного антициклона у Земли.



- Таким образом, если подвести погодные и климатические итоги нынешней зимы, то из 91 дня 48 дней, а это половина зимы, которая была прохладной с температурами ниже нормы. Декабрь и февраль в среднем на 2-3ºС холоднее средних многолетних значений, январь на 1-2ºС теплее, поэтому, в целом зима 2023-2024 годов оказалась на 4-6ºС холоднее. Благодаря сдерживающему влиянию Азиатского антициклона атлантические и южные циклоны смещались к нам не так часто, поэтому ветряных дней было мало, в Иркутске 4 дня, не так много было и снежных дней, особенно по югу. Хотя 12 февраля 2024 года прославившийся снежными аномалиями в европейской части России атлантический «циклон Ольга» за сутки в Иркутске дал почти месячную норму осадков, - сообщает управление информационной политики ИГУ.



