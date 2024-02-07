Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук
Российские учёные награждены государственными наградами Российской Федерации. Согласно подписанному 5 февраля указу президента, ряд выдающихся учёных — академиков и членов-корреспондентов РАН — награждаются орденами и медалями «за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук».
Так, из представителей науки Бурятии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён директор Байкальского института природопользования СО РАН, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев.
Кроме этого, благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук была объявлена советнику РАН геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН, академику Ивану Гордиенко.
Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отстрел производился в рамках регулирования численности хищника
Спортсмены трёх стран соревновались в традиционной стрельбе из лука на льду
Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук
В республике вышло новое издание книги
Работы проведут в августе этого года
Разобраться с ней обещают только летом
Командное «золото» выиграла юниорская сборная республики
Под отключение попадёт частный сектор на Таёжной, Складской и Тулаева
Ни одно мёртвое животное там не нашли
Горожанам посоветовали пользоваться специальным приложением для отслеживания транспорта
Воздух в столице Бурятии снова стал безопасным
На месте, где он появится, заложили священный сосуд. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Кабанском районе работает выставка «Мир заповедной природы Байкала»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с сельскохозяйственной выставки-ярмарки
Татьяна Думнова выразил американскому ведущему своё уважение