Учёных Бурятии отметили за развитие отечественной науки

Награждение прошло в рамках 300-летия со дня основания Российской академии наук



Российские учёные награждены государственными наградами Российской Федерации. Согласно подписанному 5 февраля указу президента, ряд выдающихся учёных — академиков и членов-корреспондентов РАН — награждаются орденами и медалями «за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук».



Так, из представителей науки Бурятии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён директор Байкальского института природопользования СО РАН, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев.



Кроме этого, благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук была объявлена советнику РАН геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН, академику Ивану Гордиенко.

