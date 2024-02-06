В райцентре Бурятии открыли детскую школу искусств после капремонта

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Участие в церемонии принял Алексей Цыденов



В административном центре Кабанского района Бурятии открыли детскую школу искусств после капитального ремонта. В церемонии открытия принял участие глава республик Алексей Цыденов.



Из республиканского и федерального бюджетов на ремонт ДШИ в Кабанске было выделено 22,6 млн рублей. Также на эти средства приобрели сценические костюмы, звуковое и световое оборудование, кресла в концертный зал.



Во время ремонта выполнена перепланировка помещений подвала. Здесь оборудовали хореографический зал, установили душевые комнаты. На первом этаже обустроили концертный зал. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.



Напомним, что вчера в ходе поездки по Кабанскому району глава Бурятии также провёл встречи с жителями Бабушкина, Каменска и Кабанска. Также Алексей Цыденов встретился с участниками СВО и членами их семей.