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Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»

Учащиеся посвятят свои работы «Героям Бурятии»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут студенты и школьники

До 20 февраля проходит конкурс творческих работ «Герои Бурятии». Итоги подведут 23 февраля.

На конкурс предоставляются творческие работы в двух направлениях:
– от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет и 15 до 17 лет – в номинации «Рисунок»;
- от 16 до 21 лет в номинации «Социальный видеоролик».

Творческие работы могут быть посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции, известным деятелям культуры, истории, литературы и другим людям, внёсшим свой вклад в историю Бурятии.

Работы предоставляются для участия в конкурсе в виде её публикации (фото/видео) в социальной сети. Публикация работ допускается как на личной странице автора, так и на официальной странице учебного заведения или профессиональной образовательной организации. В описании к публикации указывается Ф.И.О., возраст автора исполнения, класс обучения (для школьников), курс обучения (для студентов), а также обязательное указание официального хештега конкурса #ГероиБурятии03.

Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и сертификатами на приобретение техники. Об этом сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия конкурс

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