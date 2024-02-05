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Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку

Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Из-за этого одной из них даже пришлось дойти до суда

Эта история началась в июле, когда новый дом на улице Крылова в столице Бурятии передали управляющей компании ООО «Элитория». Её определили по конкурсу. А уже в августе состоялось общее собрание собственников, на котором решили расторгнуть договор с вышеупомянутой организацией и перейти к другой – ООО «Проспект».

Однако голосов для смены «управляшки» не хватило. В собрании по доверенности принимал участие представитель застройщика. Он представлял 75 помещений. После исключения некорректных бюллетеней Госстройжилнадзор проверил кворум и отказал УК во внесении изменений в реестр лицензий.

Тогда ООО «Проспект» обратилось в Арбитражный суд, чтобы отменить это решение, настаивая на том, что застройщик имеет право голоса. В иске компании отказали, поскольку информация об отсутствии кворума подтвердилась. Производство по делу прекратили. Новостройка на Крылова осталась у прежней «управляшки».

- Специалисты обнаружили, что помещения, по которым участие в голосовании принимал застройщик, не принадлежали ему на праве собственности, – пояснили в надзорном ведомстве. – Часть квартир на тот момент уже передали дольщикам.
 
В суде пришли к выводу, что разрешение на ввод дома в эксплуатацию не говорит о возникновении у застройщика права собственности, а выступать за или против разрешено только владельцам квартир. Значит, строительная компания не могла представлять интересы дольщиков.

- Выбор УК в новостройках с момента их ввода в эксплуатацию требует внимательного подхода. Нужно учитывать, сколько помещений передали в собственность дольщикам. Недопустимо голосовать за будущих новосёлов, которые ещё не приняли помещения и не оформили свои права, – подчеркнул руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
управляющие компании новостройки суд

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