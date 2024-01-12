В Бурятии лесники ликвидируют 95 свалок

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Накопившийся мусор начнут убирать с приходом тёплых дней



Сотрудники агентства лесного хозяйства, лесничеств и лесхозов вместе с общественными инспекторами планируют ликвидировать 95 свалок, которые сейчас находятся под снегом. Работа начнётся с наступлением тёплых дней.



В 2023 году лесники ликвидировали 30 свалок в лесах на общей площади более 15 гектаров. В том числе 23 объекта убрали на природной территории Байкала.



- Всего выявлено 105 административных правонарушений правил санитарной безопасности в лесах, в том числе 67 в период действия особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Специалисты призывают жителей республики сообщать о свалках в лесах, а также о нарушителях санитарных норм леса в ближайшее лесничество, или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

