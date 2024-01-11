Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами







Сначала грейдеры срезают с дорог наросты. Один участок проходят несколько раз. Затем трактор с щёткой и отвалом подметает остатки. Снег формируют в один вал вдоль дороги, а лаповый снегопогрузчик собирает его и с помощью транспортёра загружает в машины для вывоза в специальные места временного складирования. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению транспорта.

Минувшей ночью с улиц в столице Бурятии собрали и вывезли 50 КамАЗов снега. Об этом рассказали в комбинате по благоустройству. Дороги приводят в порядок с помощью грейдеров в комплексе с тракторами-щётками, лаповыми снегопогрузчиками и большегрузными машинами.Коммунальщики расчистили от снега улицы Фрунзе, Профсоюзная, Коммунистическая, Балтахинова, Дзержинского и Добролюбова. Кроме того, техника работали во всех трёх районах Улан-Удэ – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.