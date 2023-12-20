В Улан-Удэ «пропесочили» скользкие улицы



Дороги в столице Бурятии вовсю расчищают от снега. Минувшей ночью с помощью грейдера в комплексе с двумя тракторами-щётками, снегопогрузчиком и четырьмя большегрузными машинами в порядок привели проспект Автомобилистов. В Советском районе взялись за улицы Ербанова, Коммунистическая, Балтахинова и Воровского.



Грейдеры срезали и сдвигали снежные наросты к прибородюрной зоне на улицах Тобольская, Краснофлотская, Жердева, в микрорайоне Верхняя Берёзовка и на заезде на улице Артёма. А с 6:00 17 большегрузных машин и три мини-погрузчика собирают и вывозят собранный снег во всех трёх районах города.



Уборщики вручную очищают и подсыпают пешеходные зоны и лестницы. Кроме того, в Улан-Удэ круглосуточно обрабатывают опасные участки. За последние сутки на дороги высыпали уже 427 тонн песка, рассказали в комитете городского хозяйства.

