20 ноября

19 ноября

Популярное

В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»

В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
Общество,  Фото:pixabay.com
Военные ВВО приняли участие в международной акции

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». В мероприятии приняли участие командование и военнослужащие объединения, члены их семей, представители отделения Географического общества республики, гражданский персонал и юнармейцы.

- Диктант состоял из 40 вопросов, разделённых на две части по степени сложности. Участники проверили свои знания о географическом расположении городов, крупных озёр, рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Ежегодно вопросы для диктанта разрабатываются с помощью профессиональных учёных и людей, увлечённых географией, а также участников международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в общевойсковом соединении округа для написания географического диктанта было организовано более 9 площадок. В акции приняло участие более 2 тысяч военнослужащих объединения.
Бурятия диктант география военнослужащие ВВО акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Общество, 20.11.2023
В категории «BDS Pro» победили представители Улан-Удэ
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
Общество, 20.11.2023
Ввести в эксплуатацию участок должны были в сентябре следующего года
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
Общество, 20.11.2023
Военные ВВО приняли участие в международной акции
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
Общество, 20.11.2023
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
Общество, 20.11.2023
Работы планируют завершить до конца этого года
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
Общество, 20.11.2023
Команды ссузов показали свои умения по ОБЖ
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Общество, 20.11.2023
Имя Владимира Липатова стала носить библиотека на Элеваторе
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
Общество, 20.11.2023
Начат демонтаж объездной дороги и временного моста
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
Общество, 20.11.2023
Гран-при выиграло общежитие №5 ВСГУТУ
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
Общество, 20.11.2023
В ней собираются объединить платёжные, социальные и дисконтные функции
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 20.11.2023
В Челябинске соревновались спортсмены с ПОДА
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
Общество, 20.11.2023
Воды временно не будет на Лебедева и Приречной
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
Общество, 20.11.2023
За медали боролись спортсмены до 21 года
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
Общество, 20.11.2023
На федеральных трассах задействовано 104 единицы спецтехники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^