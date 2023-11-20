Военные ВВО приняли участие в международной акции
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». В мероприятии приняли участие командование и военнослужащие объединения, члены их семей, представители отделения Географического общества республики, гражданский персонал и юнармейцы.
- Диктант состоял из 40 вопросов, разделённых на две части по степени сложности. Участники проверили свои знания о географическом расположении городов, крупных озёр, рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Ежегодно вопросы для диктанта разрабатываются с помощью профессиональных учёных и людей, увлечённых географией, а также участников международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Всего в общевойсковом соединении округа для написания географического диктанта было организовано более 9 площадок. В акции приняло участие более 2 тысяч военнослужащих объединения.
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
Общество, Фото:
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