В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»

Военные ВВО приняли участие в международной акции



Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняли участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант». В мероприятии приняли участие командование и военнослужащие объединения, члены их семей, представители отделения Географического общества республики, гражданский персонал и юнармейцы.



- Диктант состоял из 40 вопросов, разделённых на две части по степени сложности. Участники проверили свои знания о географическом расположении городов, крупных озёр, рек, климатических зонах, горных вершинах и вулканах России. Ежегодно вопросы для диктанта разрабатываются с помощью профессиональных учёных и людей, увлечённых географией, а также участников международного конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Всего в общевойсковом соединении округа для написания географического диктанта было организовано более 9 площадок. В акции приняло участие более 2 тысяч военнослужащих объединения.

