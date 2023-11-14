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Одной из библиотек Улан-Удэ присвоено имя поэта Владимира Липатова

Одной из библиотек Улан-Удэ присвоено имя поэта Владимира Липатова
Общество,  Фото:ЦБС Улан-Удэ
Торжественная церемония состоится 17 ноября

В столице Бурятии библиотеке-филиалу №9 централизованной библиотечной системы г. Улан-Удэ присвоено имя народного поэта республики Владимира Липатова. Владимир Викторович Липатов – российский поэт и переводчик, журналист, заслуженный работник культуры РБ.

- Большую часть своей жизни Владимир Викторович прожил на Элеваторе. Его так и называли «народный поэт Элеватора». Он любил свой город и посвятил ему не одно произведение. И присвоение филиалу его имени не случайное событие. Библиотеку №9 часто называют «библиотекой на Элеваторе». Она является творческим и ярким филиалом, собирающим классические литературные вечера и современные мастер-классы для публики всех возрастов, а в одном из её залов гостей встречает небольшой музей поэта, материалы для которого были предоставлены его семьёй, - рассказали в комитете по культуре.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, Владимир Липатов начал писать в юном возрасте. Первые стихи опубликовал в армейской газете «Суворовский натиск» во время службы в армии. После прохождения службы поступил в литературный институт им. М. Горького на факультет поэзии. В качестве дипломной работы подготовил сборник стихов, в котором уже прослеживались искренность, особое поэтическое видение и самостоятельный голос молодого поэта.

Торжественная церемония присвоения библиотеке имени Владимира Липатова состоится 17 ноября в 14:00 по ул. Московская, 4.

Отметим, что филиал станет шестой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек города наряду с центральной городской библиотекой имени И.К. Калашникова, библиотекой имени Ц-Б.Б. Бадмаева, детской библиотекой имени А. Гайдара, библиотекой имени Н.Г. Дамдинова и библиотекой имени Н. Нимбуева.

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Улан-Удэ Бурятия библиотека

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