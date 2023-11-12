В Бурятии осудили сельчанина, обматерившего полицейского

Ему назначили минимальный штраф
Житель Прибайкальского района предстал перед судом за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Началось всё со скандала и поджога дров около дома другой местной жительницы, к которому оказался причастен мужчина.
В ситуации пытался разобраться правоохранитель, однако сельчанин всячески ему препятствовал, на замечания никак не реагировал и сыпал нецензурными словами.
При назначении наказания служители Фемиды учли характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение и смягчающие обстоятельства. В итоге мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в минимальном размере. Постановление уже вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».
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