В Бурятии осудили сельчанина, обматерившего полицейского



Житель Прибайкальского района предстал перед судом за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Началось всё со скандала и поджога дров около дома другой местной жительницы, к которому оказался причастен мужчина.



В ситуации пытался разобраться правоохранитель, однако сельчанин всячески ему препятствовал, на замечания никак не реагировал и сыпал нецензурными словами.



При назначении наказания служители Фемиды учли характер правонарушения, личность виновного, его имущественное положение и смягчающие обстоятельства. В итоге мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в минимальном размере. Постановление уже вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».