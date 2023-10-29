Он собрал более 300 медиков
28 октября в Улан-Удэ впервые прошёл форум терапевтической службы. Он собрал 303 участника, сообщили в минздраве Бурятии.
На сегодня в медорганизациях республики работает 431 терапевт, из них 228 врачей – в Улан-Удэ.
На форуме ведущие врачи представили свои доклады. За активную трудовую деятельность, вклад в развитие системы здравоохранения и высокое профессиональное мастерство благодарственными письмами министерства здравоохранения Бурятии наградили 58 врачей и медицинских сестер с трудовым стажем более 25 лет.
В рамках форума также чествовали 48 молодых врачей – терапевтов и участковых медицинских сестёр, которые начали работать в 2023 году. Молодым специалистам передали горящую свечу от старших наставников в знак сохранения и продолжения традиций.
- Начало нашей замечательной традиции положено! В нашей профессии всё не так просто, но любимое дело заставляет нас двигаться всегда вперед, порой, даже преодолевая себя. Я благодарна каждому из вас за преданность профессии. Мы вместе прошли годы пандемии коронавируса, теряли близких, друзей, но смогли выстоять в этих сложнейших условиях! И сейчас перед нами важная задача - охрана здоровья жителей республики, - сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Форум терапевтической службы впервые прошёл в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Супертёплый октябрь. На улицах всё ещё можно увидеть зелёные листья и траву. В парке у Мемориала Победы настоящая золотая осень
Он собрал более 300 медиков
Автомобилистам приходилось ездить по нему на свой страх и риск
Это простой, доступный в изготовлении, при этом уникальный тренажёр
Ему было всего 29 лет
Электричество вернули к полуночи
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из дацана на Верхней Берёзовке
Частота полётов изменится
На перевалах гололедица
Разработчики выбрали самые проверенные локации
Октябрь заканчивается морозами и снегом
В конкурсе также участвовали студенты
Выполнено более 90% работ
В уборке улиц приняли участие 27 тысяч человек
«Европа» круто поменяла облик центра Улан-Удэ