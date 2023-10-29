Форум терапевтической службы впервые прошёл в Бурятии

Общество, Фото: минздрав РБ

Он собрал более 300 медиков



28 октября в Улан-Удэ впервые прошёл форум терапевтической службы. Он собрал 303 участника, сообщили в минздраве Бурятии.



На сегодня в медорганизациях республики работает 431 терапевт, из них 228 врачей – в Улан-Удэ.



На форуме ведущие врачи представили свои доклады. За активную трудовую деятельность, вклад в развитие системы здравоохранения и высокое профессиональное мастерство благодарственными письмами министерства здравоохранения Бурятии наградили 58 врачей и медицинских сестер с трудовым стажем более 25 лет.



В рамках форума также чествовали 48 молодых врачей – терапевтов и участковых медицинских сестёр, которые начали работать в 2023 году. Молодым специалистам передали горящую свечу от старших наставников в знак сохранения и продолжения традиций.



- Начало нашей замечательной традиции положено! В нашей профессии всё не так просто, но любимое дело заставляет нас двигаться всегда вперед, порой, даже преодолевая себя. Я благодарна каждому из вас за преданность профессии. Мы вместе прошли годы пандемии коронавируса, теряли близких, друзей, но смогли выстоять в этих сложнейших условиях! И сейчас перед нами важная задача - охрана здоровья жителей республики, - сказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

