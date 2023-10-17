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В Улан-Удэ восстанавливают дороги в зоне тепломагистрали

В Улан-Удэ восстанавливают дороги в зоне тепломагистрали
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы должны завершить к 30 октября

В столице Бурятии все работы по восстановлению нарушенного благоустройства на участках дорог, которые были вскрыты из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3 в микрорайонах Шишковка и Стеклозавод, должны быть завершены к 30 октября, сообщил на брифинге в мэрии директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.

Уже восстановлено асфальтовое покрытие на следующих участках: от ул. Революции, 104б до ул. Гагарина, 64; от ул. Пушкина, 24 до ул. Пушкина, 18. Частично восстановлено дорожное покрытие в районе остановки «БРК» по ул. Левченко, 48.

Представители МУ «Улан-Удэстройзаказчик», комитета по строительству и администрации Железнодорожного района ежедневно контролируют ход работ на всех участках теплотрассы. Контроль будет продолжаться до полного восстановления нарушенного благоустройства.

- Ранее были отмечены недочёты, которые подрядчики устраняют в оперативном режиме. Небольшие отставания от графика есть, но планируем, до конца октября закончить все работы по восстановлению нарушенного благоустройства, - сказал Вадим Будажапов, замруководителя администрации Железнодорожного района.

Проект по реконструкции тепломагистрали №3 разделён на два этапа. Первый этап предусматривал реконструкцию существующей изношенной тепломагистрали в Железнодорожном районе с увеличением диаметра трубопровода. Работы проводились по улицам Пушкина и Трактовой, возле ТЭЦ-1 подрядной организацией «ПСК Развитие». Ход работ здесь контролировал «Улан-Удэстройзаказчик».

- На сегодняшний день участок тепломагистрали № 3: от улицы Трактовой, по ул. Пушкина и до улицы Сенчихина – отремонтирован полностью. Тепло и горячая вода поданы всем потребителям. По улице Пушкина: от ул. Юного Коммунара до ул. Сенчихина – дорожники уложили первый слой асфальта, - рассказал Олег Тимофеев.

Помимо этого, проводятся работы в районе ул. Добролюбова: на пересечении ул. Пушкина и ул. Добролюбова, где была вскрыта дорога для прокладки теплотрассы.

- Дорога уже засыпана. Ещё предстоит восстановить небольшой участок, где есть ливневая канализация. Сейчас идёт подготовка к укладке асфальта. Все работы ведутся по графику, к 30 октября мы намерены завершить все работы по благоустройству, - отметил Олег Тимофеев.

Второй этап, строительство нового участка теплотрассы в Советском районе, позволит закрыть четыре старые неэффективные мазутные и угольные котельные в микрорайоне Стеклозавод, которые негативно воздействуют на экологию, а также подключить жителей микрорайона к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ-1. О благоустройстве в рамках второго этапа реконструкции магистрали рассказал Андрей Соболев, директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14».

- На сегодняшний день в полном объёме выполнены все мероприятия по строительству тепловых сетей, а это 11 км 900 м. Что касается благоустройства, то к этим работам мы уже приступили. На прошлой неделе приступили к укладке первого слоя асфальта на ул. Гагарина и ул. Коллективной. Подготовлено щебёночное основание на дорогах по ул. Гагарина, ул. Коллективной и ул. Левченко. В планах – начать на этой неделе работы по укладке асфальта на ул. Революции 1905 года и ул. Левченко. В целом, все работы, которые связаны с асфальтом, планируем закончить до конца октября, - сказал Андрей Соболев.

Проект по реконструкции тепломагистрали №3 предусматривает замену физически изношенных конструкций тепловых сетей, запорной арматуры и оборудования повысительно-насосной станции, где износ трубопровода и запорной арматуры составляет более 70 процентов. Теплотрасса построена более 40 лет назад - в 1980-м году, с тех пор капитальный ремонт на ней не проводился. Масштабные работы по реконструкции тепломагистрали стартовали в 2022 году.

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