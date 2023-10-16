На Стеклозаводе в Улан-Удэ убрали стихийную свалку









В рамках месячника чистоты на улице Радикальцева в улан-удэнском микрорайоне Стеклозавод убрали стихийную свалку. Всего было вывезено 60 кубометров мусора.- С привлечением сторонней организации, а также при помощи комитета городского хозяйства удалось вывезти мусор со свалки, которая образовалась из-за недобросовестных горожан. Хотелось бы призвать всех жителей района не засорять наш город, не складировать мусор в неположенном месте, - обратился заместитель начальника управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Бэлигто Чимитов.В мэрии напомнили, что создание несанкционированных мест для твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора влечёт наложение административного штрафа: на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.Месячник чистоты в Улан-Удэ проходит с 23 сентября по 28 октября. 28 октября планируется общегородской субботник (0+).