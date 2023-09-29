Игра состоится 3 октября
В Улан-Удэ стартовал приём заявок на первый турнир «Русская лапта» в Железнодорожном районе города. Соревнования состоятся 3 октября в парке имени С.Н. Орешкова. Начало турнира в 13:00.
К участию допускаются команды Железнодорожного района Улан-Удэ. В составе команды должно быть не менее 10 человек: 5 юношей и 5 девушек в возрастной категории 2007-2008 гг.р.
Команды, занявшие призовые места, наградят кубками, грамотами, сертификатами и призами.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ сыграют в «Русскую лапту»
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