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В Бурятии напомнили об удостоверениях для семей участников СВО

В Бурятии напомнили об удостоверениях для семей участников СВО
Общество,  Фото:telegram-канал Т. Быковой
Их могут получить родители, супруги и дети военнослужащих

В августе жителям Бурятии начали выдавать удостоверения «Член семьи участника специальной военной операции». Соответствующее постановление в правительстве РБ подписали двумя месяцами ранее, в июне. Документ, за оформление которого отвечает Минсоцзащиты, подтверждает право родственников бойцов на различные меры социальной поддержки. В нём указывают серию и номер, ФИО, фото человека, дату и год выдачи.

Членами семьи военнослужащего являются родители, супруги, дети до 18 лет и те, кому ещё нет 23-х – если они учатся в вузе или ссузе очно. Участники СВО – это мобилизованные, люди, заключившие контракт, добровольцы и те, кто служит в войсках национальной гвардии РФ, имеют специальное звание полиции и при этом были либо сейчас находятся на спецоперации.

Чтобы стать обладателем бумажного удостоверения, нужно подать соответствующее заявление в отдел соцзащиты населения по месту жительства или пребывания. Электронное можно оформить через Госуслуги. Среди необходимых документов – удостоверяющий личность (паспорт), подтверждающий пребывание или проживание в Бурятии и родственные отношения с военнослужащим, фото размером 3 на 4 плюс справка об участии близкого в СВО.

В РГУ «Центр социальной поддержки населения» в течение трёх рабочих дней примут решение о выдаче удостоверения, а сделать его должны за 10 рабочих. Основанием являются сведения о предоставлении единой денежной выплаты бойцу из республиканского бюджета – списки с именами передаёт туда Минсоцзащиты. Справка об участии в СВО потребуется, если таких сведений нет.

Отказать могут по нескольким причинам, в том числе – если подали неполные или заведомо недостоверные данные и из-за отсутствия сведений о нахождении человека на СВО. Если супруги разведутся, документ теряет силу. То же самое – когда ребёнку, который не учится очно, исполнится 18 лет, если ребёнку-студенту исполнится 23 года и если участник спецоперации погибнет. Узнать всю интересующую информацию можно по телефону 8 (3012) 46-24-34.

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