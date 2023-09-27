Названы новые даты городского спортивного мероприятия
В предстоящие выходные жители Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы. Так, в Улан-Удэ он пройдёт 30 сентября в парке имени Сергея Орешков, а 1 октября – в парке «Юбилейный».
- Стать участником этого спортивного мероприятия может абсолютно каждый, ведь здесь нет никаких ограничений, - сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.
Программа
11:00 - Открытие мероприятия
11:30 – Старт
13:00 – Вручение дипломов и памятных призов
Программа актуальна на два дня
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ отметят День ходьбы
Общество, Фото:
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