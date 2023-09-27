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В Улан-Удэ отметят День ходьбы

В Улан-Удэ отметят День ходьбы
Общество,  Фото:pixabay.com
Названы новые даты городского спортивного мероприятия

В предстоящие выходные жители Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы. Так, в Улан-Удэ он пройдёт 30 сентября в парке имени Сергея Орешков, а 1 октября – в парке «Юбилейный».

- Стать участником этого спортивного мероприятия может абсолютно каждый, ведь здесь нет никаких ограничений, - сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.

Программа
11:00 - Открытие мероприятия
11:30 – Старт
13:00 – Вручение дипломов и памятных призов

Программа актуальна на два дня

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт ходьба Здоровый образ жизни Улан-Удэ

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