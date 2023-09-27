В Улан-Удэ отметят День ходьбы

Названы новые даты городского спортивного мероприятия



В предстоящие выходные жители Бурятии отметят Всероссийский день ходьбы. Так, в Улан-Удэ он пройдёт 30 сентября в парке имени Сергея Орешков, а 1 октября – в парке «Юбилейный».



- Стать участником этого спортивного мероприятия может абсолютно каждый, ведь здесь нет никаких ограничений, - сообщает министерство спорта и молодёжной политики РБ.



Программа

11:00 - Открытие мероприятия

11:30 – Старт

13:00 – Вручение дипломов и памятных призов



Программа актуальна на два дня



Возрастное ограничение: 0+.

