В Улан-Удэ осуждённые обсуждали творчество Куприна

Акция прошла в СИЗО



В отряде хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошла лекция, посвящённая русскому писателю Александру Куприну.



- Осуждённые послушали биографию писателя, прочитали аннотации знаменитых произведений «Олеся» (16+) и «Гранатовый браслет» (16+). А после поделились эмоциями и в дискуссионной форме раскрыли личности главных героев, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Александр Куприн (7 сентября 1870 – 25 августа 1838) – писатель и переводчик, автор произведений, которые вошли в золотой фонд русской литературы.





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