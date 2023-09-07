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В Улан-Удэ осуждённые обсуждали творчество Куприна

В Улан-Удэ осуждённые обсуждали творчество Куприна
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Акция прошла в СИЗО

В отряде хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО-1 прошла лекция, посвящённая русскому писателю Александру Куприну.

- Осуждённые послушали биографию писателя, прочитали аннотации знаменитых произведений «Олеся» (16+) и «Гранатовый браслет» (16+). А после поделились эмоциями и в дискуссионной форме раскрыли личности главных героев, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Александр Куприн (7 сентября 1870 – 25 августа 1838) – писатель и переводчик, автор произведений, которые вошли в золотой фонд русской литературы.

осужденные писатели

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