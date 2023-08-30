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В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах

В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них

Учащимся  бурятских ссузов и колледжей возместят половину затрат на обучение, но не более 30 тысяч в год. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Речь об учебных заведениях, подведомственных правительству РБ. Но есть несколько условий.

- Компенсация будет предоставляться семьям с тремя и более детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, и со  среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, – пояснил руководитель республики в своём telegram-канале. 

Учитывать пообещали и критерии имущественной обеспеченности. Сегодня в республике насчитывается 146 студентов из таких многодетных малообеспеченных семей. Средняя стоимость обучения в колледжах и ссузах Бурятии составляет 56 с половиной тысяч, так что оставшуюся сумму родителям придётся выложить из собственного кармана.

К выплате компенсации приступят с 2024 года. Но, по словам Цыденова, она распространяется и на договоры, заключённые в эту приёмную кампанию.
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