При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них
Учащимся бурятских ссузов и колледжей возместят половину затрат на обучение, но не более 30 тысяч в год. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов. Речь об учебных заведениях, подведомственных правительству РБ. Но есть несколько условий.
- Компенсация будет предоставляться семьям с тремя и более детьми в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно, и со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, – пояснил руководитель республики в своём telegram-канале.
Учитывать пообещали и критерии имущественной обеспеченности. Сегодня в республике насчитывается 146 студентов из таких многодетных малообеспеченных семей. Средняя стоимость обучения в колледжах и ссузах Бурятии составляет 56 с половиной тысяч, так что оставшуюся сумму родителям придётся выложить из собственного кармана.
К выплате компенсации приступят с 2024 года. Но, по словам Цыденова, она распространяется и на договоры, заключённые в эту приёмную кампанию.
В Бурятии студентам из многодетных семей компенсируют обучение в ссузах
Общество, Фото:
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