Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по настольному теннису

Они стартуют 8 августа



В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису. Турнир посвящён столетию Республики Бурятия.



На соревнования приедут около 250 спортсменов со всей России. Участниками станут мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 16 лет. Победителей и призёров наградят медалями, дипломами и денежными призами.



Соревнования пройдут с 8 по 13 августа в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

