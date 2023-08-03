Они стартуют 8 августа
В Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису. Турнир посвящён столетию Республики Бурятия.
На соревнования приедут около 250 спортсменов со всей России. Участниками станут мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 16 лет. Победителей и призёров наградят медалями, дипломами и денежными призами.
Соревнования пройдут с 8 по 13 августа в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
Также здесь состоится федеральный форум
Первое место занял Дмитрий Бадмаев
Из них четыре награды высшего достоинства
Обустроены территории в Нижнем Убукуне и Ехэ-Цагане
Её проводят в посёлке Танхой
На Баргузинском хребте произошла смена местообитаний высокогорных животных
В проекте принимают участие несколько ссузов республики
Юные забайкальские спортсмены победили на международном турнире в Маньчжурии
Он подарил им маленькую копию мраморной статуи Будды
У команды республики «бронза» по компьютерному многоборью
На дорогах города вовсю работает спецтехника
В Улан-Удэ планируют построить 300 арендных квартир
В Тункинском районе обнаружили выводок горного гуся
В неё вошли 12 спортсменов – победителей регионального этапа