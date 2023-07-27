На выставке будут представлены работы, созданные акриловыми красками
29 июля в столице Бурятии откроется персональная выставка Екатерины Тагнархановой «Фантазия в красках». Её можно будет увидеть в музее истории города Улан-Удэ.
- Художница экспериментирует с акриловыми красками и создаёт захватывающие, реалистичные и фантастические миры на холсте. Каждое произведение искусства олицетворяет уникальное видение автора и приглашает зрителей в путешествие в мир фантазии и красок, - сообщает пресс-служба музея. - Техника жидкого акрила — это не просто рисование, это лёгкость, свобода и мечта, воплотившаяся на полотне. Каждое произведение, созданное с помощью этой техники, становится уникальным миром, полным ярких эмоций и бескрайней красоты.
Вход на открытие выставки бесплатный.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут «Фантазию в красках»
Общество, Фото:
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