Приставы Бурятии выиграли этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

Турнир прошёл в Магадане



Команда управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии завоевала три медали II этапа чемпионата ФССП России по служебному биатлону и заняла первое общекомандное место.



Соревнования прошли в Магадане и собрали сильнейших представителей служебно-прикладного вида спорта со всех территориальных органов ФССП Дальневосточного федерального округа.



Золотую медаль в личном первенстве завоевал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Бичурского районного отделения судебных приставов Юрий Любовников.



Серебряным призёром стал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения специального назначения Евгений Аредаков.



Галина Кадырова из Кабанского районного отделения судебных приставов завоевала бронзовую медаль в личном первенстве среди женщин.



Помимо медалей, представители бурятской команды привезут домой специальные призы. Юрий Любовников стал лауреатом в номинации спортивное долголетие. Евгений Аредаков был признан лучшим стрелком турнира.



Справка:



Служебный биатлон – служебно-прикладной вид спорта, входящий в систему профессиональной подготовки судебных приставов. Чемпионат по этому виду спорта ежегодно проводится под эгидой ФССП России.



Служебный биатлон включает в себя трёхкилометровый кросс и стрельбу на двух огневых рубежах – по пять выстрелов после первого и второго километров для каждого спортсмена. Такие соревнования требуют выносливости, скорости бега, меткости в стрельбе, умения управлять дыханием.

