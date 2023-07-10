Съёмки проходят в Могойтуйском районе
7 июля в Забайкальском крае состоялась встреча представителей администрации Агинского Бурятского округа с творческой группой телеканала «Звезда». На встрече шеф-редактор Екатерина Новожилова рассказала, что она готовит серию документальных фильмов о героях Великой Отечественной войны (6+). По её мнению, судьба знаменитого снайпера Семёна Номоконова является уникальной.
Фильм будет документальным, но с драматургией. Это не первый её опыт работы с героями Второй мировой войны. 8 июля творческая группа провела съёмку в Агинском национальном музее имени Г. Цыбикова, затем отправилась в Могойтуйский район в село Зугалай. Там она планирует встретиться с современниками, родственниками Семёна Номоконова.
Ранее, съёмочная группа поработала в доме офицеров города Читы. Фильм выйдет в памятный день окончания второй мировой войны – 3 сентября.
Напомним, что Семён Номоконов во время Великой Отечественной войны уничтожил 368 немецких солдат и офицеров, в том числе одного генерал-майора. Участвовал в советско-японской войне, где внёс свой вклад в войне с Квантунской армией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье снимают фильм о снайпере Семёне Номоконове
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