Жители пригорода Улан-Удэ устроили стихийную свалку

«Пока одни этого не поймут, другие будут жить в грязи», - возмущён неравнодушный местный житель



Жителей пригородного села Поселье обвинили в загаживании берега. Видео опубликовали в паблике «Аноним 03». Судя по всему, его снял другой местный житель, который хотел бы привлечь внимание своих соседей.



Он проехал на автомобиле небольшой участок возле реки и запечатлел целые горы мусора: кирпичи, строительные отходы, мебель, битые бутылки, спиленные деревья и многое другое.



- Большая часть свалки – это твёрдые коммунальные отходы, которые могли бы уехать на полигон ТБО, если бы вы их клали в мусорный ящик возле своего дома. А остальное, что не принимают, можно вывести на полигон на той машине, на которой вы сюда этот мусор привезли. И сдать его по цене 1000 рублей за тонну, соответственно, мешок стоит рублей 50. 50 рублей за мешок, чтобы не было этой свалки. Ну, и плюсом 60 км дороги, это 250-300 рублей от силы. Тогда на берегу было бы чисто и приятно. Пока одни этого не поймут, другие будут жить в грязи и свинарнике,- разъяснил борец со стихийной свалкой.



Отметим, в частном секторе производится подворовой вывоз мусора. То есть в определённый день машина региоператор «Экоальянс» вывозит мусор с каждого домовладения. Мешки с мусором люди привязывают к заборам, чтобы их не растащили собаки. Кроме того, как правило, здесь нет общих мусорных баков, и нередко мелкий мусор люди выкидывают на улицу. Например, фантик от шоколадки, съеденной по дороге, вряд ли будет в мусорном пакете.

