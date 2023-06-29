29 июня

28 июня

Популярное

В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»

В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»
Общество,  Фото:pixabay.com
Начат отбор заявок от композиторов для участия в звуковой лаборатории

Московский пианист Пётр Айду начал отбор заявок от композиторов и всех, кто интересуется звукозаписью, для участия в специальной лаборатории создания звуковых проектов «Услышать Тужи» на фестивале современного искусства «Тужи арт» (6+). Об этом 28 июня hfccrfpfkb «Культуре 75» в пресс-службе парка.

Лаборатория начнёт работу в двух километрах от парка «Тужи» с 15-го по 22 июля. Участники исследуют звуки природы, изучат традиции и культуру местности. По итогам каждый композитор и артист представит свой звуковой проект, созданный из набранного в экспедиции материала.

Результаты лаборатории смогут услышать все желающие с 5-го по 6 августа на территории парка «Тужи». В это время зрители познакомятся с арт-объектами, которые создали приглашённые на фестиваль современные художники: Александр Повзнер, Ирина Корина, Иван Плющ и другие. Кроме того, в парке покажут иммерсивную постановку – спектакль, где зритель становится участником действия на сцене. Её поставила лауреат «Золотой маски», режиссёр Этель Иошп.

Участникам лаборатории обеспечат проезд из Улан-Удэ и Читы, питание и проживании на территории парка на время всей экспедиции. Подготовка проекта будет проходить в полевых условиях в двух километрах от парка.

Заявки принимаются до 9 июля. Всем желающим необходимо заполнить форму, отправить резюме и мотивационное письмо, объясняющее желание поучаствовать в проекте.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край фестиваль лаборатория современное искусство парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве
Бурятский и китайский вузы подписал соглашение о сотрудничестве
Общество, 29.06.2023
Они будут сотрудничать в области науки, образования, обмена студентами и преподавателями
Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России
Шахматисты Бурятии победили на этапе кубка России
Общество, 29.06.2023
Успешно выступили юные воспитанники спортивной школы №8 г. Улан-Удэ
В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»
В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»
Общество, 29.06.2023
Начат отбор заявок от композиторов для участия в звуковой лаборатории
В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»
В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»
Общество, 29.06.2023
Районный праздник состоялся в Турунтаево
В Чите появится скульптура воина с девочкой на руках
В Чите появится скульптура воина с девочкой на руках
Общество, 29.06.2023
Она изготовлена для мемориального комплекса
Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
Иркутская область получит около 50 млн на ликвидацию свалок у Байкала
Общество, 29.06.2023
Будет ликвидировано семь свалок в центральной экологической зоне БПТ
В Иркутской области обяжут регистрировать собак
В Иркутской области обяжут регистрировать собак
Общество, 29.06.2023
Дополнительные требования к содержанию домашних животных вступят в силу в июле
В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы
В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы
Общество, 29.06.2023
Стартовал конкурс агроэкологических объединений республики
Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»
Красавицы Бурятии готовятся стать «Дангиной Сурхарбаана»
Общество, 29.06.2023
В республике стартовала подготовка к гала-концерту
На пунктах пропуска Бурятии и Забайкалья предоставят услугу «такс фри»
На пунктах пропуска Бурятии и Забайкалья предоставят услугу «такс фри»
Общество, 29.06.2023
Это касается и воздушного пункта пропуска в аэропорту Иркутска
Боксана из Бурятии отобралась на Олимпиаду в Париже
Боксана из Бурятии отобралась на Олимпиаду в Париже
Общество, 29.06.2023
Спортсменка вышла в полуфинал Европейских игр
В Бурятии северянам пообещали новую поликлинику
В Бурятии северянам пообещали новую поликлинику
Общество, 29.06.2023
Её начнут строить в Нижнеангарске через два года
Известные учёные-биологи соберутся на конференции в Бурятии
Известные учёные-биологи соберутся на конференции в Бурятии
Общество, 29.06.2023
Приедут гости из Монголии, Узбекистана и Москвы, а также Владивостока, Элисты
В России упростят порядок назначения надбавок к пенсии за северный и сельский стаж
Общество, 29.06.2023
Правительство утвердило постановление о беззаявительном порядке назначения надбавок к пенсии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^