В Забайкалье на фестивале современного искусства «услышат Тужи»

Начат отбор заявок от композиторов для участия в звуковой лаборатории



Московский пианист Пётр Айду начал отбор заявок от композиторов и всех, кто интересуется звукозаписью, для участия в специальной лаборатории создания звуковых проектов «Услышать Тужи» на фестивале современного искусства «Тужи арт» (6+). Об этом 28 июня hfccrfpfkb «Культуре 75» в пресс-службе парка.



Лаборатория начнёт работу в двух километрах от парка «Тужи» с 15-го по 22 июля. Участники исследуют звуки природы, изучат традиции и культуру местности. По итогам каждый композитор и артист представит свой звуковой проект, созданный из набранного в экспедиции материала.



Результаты лаборатории смогут услышать все желающие с 5-го по 6 августа на территории парка «Тужи». В это время зрители познакомятся с арт-объектами, которые создали приглашённые на фестиваль современные художники: Александр Повзнер, Ирина Корина, Иван Плющ и другие. Кроме того, в парке покажут иммерсивную постановку – спектакль, где зритель становится участником действия на сцене. Её поставила лауреат «Золотой маски», режиссёр Этель Иошп.



Участникам лаборатории обеспечат проезд из Улан-Удэ и Читы, питание и проживании на территории парка на время всей экспедиции. Подготовка проекта будет проходить в полевых условиях в двух километрах от парка.



Заявки принимаются до 9 июля. Всем желающим необходимо заполнить форму, отправить резюме и мотивационное письмо, объясняющее желание поучаствовать в проекте.



Возрастное ограничение: 6+.

