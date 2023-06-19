Он состоится в конце недели в селе Курумкан
С 23 по 24 июня в Бурятии отметят республиканский эвенкийский национальный праздник «Больдёр». Праздник проводится по очереди в районах, где проживают эвенки. В этом году очередь Курумканского района принимать гостей из Баргузинского, Баунтовского, Муйского, Северобайкальского, Окинского и Закаменского районов
Мероприятие стартует вечером 23 июня спектаклем Улюнханского народного театра в культурно-досуговом и методическом центре села Курумкан. 24 июня утром праздник начнётся с работы круглого стола, посвящённого вопросам сохранения эвенкийского языка и культуры, в физкультурно-спортивном комплексе. После торжественного открытия, на стадионе Курумканской СОШ №1 развернутся конкурсы: хореографических национальных коллективов, обрядов, исполнителей эвенкийской песни, а также выставка произведений народных художественных промыслов.
Также состоятся состязания по национальным видам спорта, концертная программа, а в конце праздника – церемония награждения победителей.
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В Бурятии отпразднуют эвенкийский праздник «Больдёр»
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