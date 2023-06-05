Попавший в ДТП мобилизованный из Бурятии избежал уголовного дела

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Супруга мужчины не могла получить информацию о ходе дела. Омбудсмен направила соответствующий запрос в МВД по Бурятии. Оттуда прислали письменный ответ и приложили к нему копию постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, датированного 14 декабря. В действиях мобилизованного не нашли состава преступления.







Ещё в феврале к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась супруга жителя республики, который отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Женщине потребовалась информация о ходе расследования дела об административном правонарушении по ДТП, в которое её муж попал ещё до отъезда на СВОлетом 2022 года.Тогда, как выяснилось, столкнулись сразу три автомобиля. Один из водителей серьёзно пострадал в аварии.