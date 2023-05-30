У него остались жена и двое детей
Во вторник, 30 мая, в столице Бурятии проводили в последний путь Олега Кузнецова, чья жизнь оборвалась в День Победы, 9 мая. Он погиб во время специальной военной операции.
Олегу было 26 лет. Он родился 11 июля 1996-го в бичурском улусе Дунда-Киреть и до девятого класса учился в Киретской средней школе. Был скромным, вежливым и трудолюбивым учеником, который активно участвовал во всех школьных мероприятиях.
После школы ушёл в армию, откуда вернулся в 2015 году. В 2017-ом женился и в 2021-ом перебрался с семьёй в село Новый Заган в Мухоршибирском районе, где жил и работал до сентября 2022-го.
Минувшей осенью Кузнецов отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. В апреле его ещё при жизни наградили медалью «За воинскую доблесть». У погибшего бойца остались жена, сын и дочь, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В Улан-Удэ простились с мобилизованным, погибшим на СВО в День Победы
Общество, Фото:
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