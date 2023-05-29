29 мая

28 мая

Популярное

В столице Бурятии открыли досуговый центр для подростков

В столице Бурятии открыли досуговый центр для подростков
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Новое творческое пространство появилось в рамках всероссийского проекта

Креативное пространство – этно-подростковый досуговый центр «Туяа» – организовали на базе центра дополнительного образования «Эдельвейс» в посёлке Зелёный в Улан-Удэ.

В церемонии открытия приняла участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Он поздравила учеников и педагогический состав.

- Открывая такие пространства, я сейчас поняла, что я закрываю свой детский гештальт, когда мы строили какие-то шалаши, домики, чтобы было место, где можно встретиться с друзьями. Но там не было очень важного, там не было взрослых, которые нас понимали бы. У вас, ребята, все это есть. Желаю вам, чтобы это пространство стало по-настоящему вашим. И важно, чтобы вы сами его наполняли всем тем, что вы любите, - отметила омбудсмен.

Заместитель председателя правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова подчеркнула, что это первый такой центр, открывшийся в республике, и выразила надежду, что проект получит своё развитие в Улан-Удэ и в дальнейшем в районах республики.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, подростковые пространства открываются в регионах России в рамках проекта «Подростки России».

Бурятия подростки центр уполномоченный по правам ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество, 29.05.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ
Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество, 29.05.2023
Команда республики стала призёром турнира имени Героя России
Боксёры Бурятии стали победителями международного турнира
Боксёры Бурятии стали победителями международного турнира
Общество, 29.05.2023
Спортсмены республики выиграли 4 «золота» в Хабаровске
В Бурятии открылась школа «Багульник»
В Бурятии открылась школа «Багульник»
Общество, 29.05.2023
Новая школа была построена и оборудована за восемь месяцев
С конных скачек в пригородном районе Бурятии сняли 17 лошадей
С конных скачек в пригородном районе Бурятии сняли 17 лошадей
Общество, 29.05.2023
Ветеринары решили подстраховаться из-за угрозы САПа
Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии
Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии
Общество, 29.05.2023
Её также восхитили «розовые облака багульника»
В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек
В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек
Общество, 29.05.2023
Ребятишки облюбовали опасные «заброшки» рядом с площадкой
Стало известно имя водителя автобуса, спасшего улан-удэнку
Стало известно имя водителя автобуса, спасшего улан-удэнку
Общество, 29.05.2023
Мужчину, чей поступок до слёз растрогал соцсети, пообещали наградить
В Улан-Удэ расцвела сакура
В Улан-Удэ расцвела сакура
Общество, 29.05.2023
«Какая красота!» - восхищаются горожане  
В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами
В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами
Общество, 29.05.2023
Власти заверили, что там уже начали устанавливать таблички
Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии
Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии
Общество, 29.05.2023
Сотрудники зоопарка рассказали подробности про найденного медвежонка
Маленьким улан-удэнцам раздадут 500 штук мороженого
Маленьким улан-удэнцам раздадут 500 штук мороженого
Общество, 29.05.2023
На День защиты детей подготовили интересную программу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^