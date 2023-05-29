В столице Бурятии открыли досуговый центр для подростков

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Новое творческое пространство появилось в рамках всероссийского проекта



Креативное пространство – этно-подростковый досуговый центр «Туяа» – организовали на базе центра дополнительного образования «Эдельвейс» в посёлке Зелёный в Улан-Удэ.



В церемонии открытия приняла участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Он поздравила учеников и педагогический состав.



- Открывая такие пространства, я сейчас поняла, что я закрываю свой детский гештальт, когда мы строили какие-то шалаши, домики, чтобы было место, где можно встретиться с друзьями. Но там не было очень важного, там не было взрослых, которые нас понимали бы. У вас, ребята, все это есть. Желаю вам, чтобы это пространство стало по-настоящему вашим. И важно, чтобы вы сами его наполняли всем тем, что вы любите, - отметила омбудсмен.



Заместитель председателя правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова подчеркнула, что это первый такой центр, открывшийся в республике, и выразила надежду, что проект получит своё развитие в Улан-Удэ и в дальнейшем в районах республики.



Как сообщает пресс-служба правительства РБ, подростковые пространства открываются в регионах России в рамках проекта «Подростки России».



